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В Санкт-Петербурге взорвался и загорелся автомобиль Audi

В районе Мурино на окраине Санкт-Петербурга взорвался и сгорел автомобиль Audi, сообщает Telegram-канал «78 Новости».

На окраине Санкт-Петербурга взорвался автомобиль Audi
© Газета.Ru

По его данным, в результате инцидента никто не пострадал. Причины взрыва не называются. На фото с места происшествия видно, что на место происшествия прибыли пожарные, которые ликвидировали возгорание. До этого машину пытались потушить оказавшиеся поблизости граждане, густой дым валил из-под капота автомобиля.

На фотографии, опубликованной «ЛенТВ24», видно, что наиболее сильно от огня пострадал моторный отсек черного седана. Лобовое стекло и сиденья машины остались целыми.

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