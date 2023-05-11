На окраине Санкт-Петербурга взорвался автомобиль Audi

По его данным, в результате инцидента никто не пострадал. Причины взрыва не называются. На фото с места происшествия видно, что на место происшествия прибыли пожарные, которые ликвидировали возгорание. До этого машину пытались потушить оказавшиеся поблизости граждане, густой дым валил из-под капота автомобиля.