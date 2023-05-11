На окраине Санкт-Петербурга взорвался автомобиль Audi

В Санкт-Петербурге взорвался и загорелся автомобиль Audi
В районе Мурино на окраине Санкт-Петербурга взорвался и сгорел автомобиль Audi, сообщает Telegram-канал «78 Новости».
По его данным, в результате инцидента никто не пострадал. Причины взрыва не называются. На фото с места происшествия видно, что на место происшествия прибыли пожарные, которые ликвидировали возгорание. До этого машину пытались потушить оказавшиеся поблизости граждане, густой дым валил из-под капота автомобиля.
На фотографии, опубликованной «ЛенТВ24», видно, что наиболее сильно от огня пострадал моторный отсек черного седана. Лобовое стекло и сиденья машины остались целыми.