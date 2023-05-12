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В Комсомольске-на-Амуре мужчина дважды за полчаса попал в ДТП, не садясь за руль

В Комсомольске-на-Амуре легковой автомобиль врезался в машину скорой помощи, в которой находился пациент, за полчаса до этого сбитый другой машиной. Об этом сообщает «КП Хабаровск».

Мужчина, не садясь за руль, дважды за полчаса попал в ДТП
© Газета.Ru

По данным издания, 37-летнего мужчину, который утром шел на работу, сбила на пешеходном переходе Toyota Camry. От удара его отбросило на несколько метров. После того, как пострадавшего погрузили в скорую помощь и повезли в больницу, в бок медицинского автомобиля на перекрестке врезалась Honda. В этом ДТП также пострадали сотрудники скорой помощи, их также доставили в больницу.

Сбитый пешеход после двойного ДТП скончался в реанимации, уточняет Telegram-канал «Komsagram Комсомольск-на-Амуре».

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