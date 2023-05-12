Мужчина, не садясь за руль, дважды за полчаса попал в ДТП

В Комсомольске-на-Амуре легковой автомобиль врезался в машину скорой помощи, в которой находился пациент, за полчаса до этого сбитый другой машиной. Об этом сообщает «КП Хабаровск».

По данным издания, 37-летнего мужчину, который утром шел на работу, сбила на пешеходном переходе Toyota Camry. От удара его отбросило на несколько метров. После того, как пострадавшего погрузили в скорую помощь и повезли в больницу, в бок медицинского автомобиля на перекрестке врезалась Honda. В этом ДТП также пострадали сотрудники скорой помощи, их также доставили в больницу.