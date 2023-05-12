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Пьяный полицейский сбил российскую школьницу и скрылся

В Мытищах пьяный полицейский сбил школьницу на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Пьяный полицейский сбил российскую школьницу и скрылся
© РИА Новости

Авария произошла 11 мая около десяти часов вечера. После работы старший инспектор ДПС употребил алкоголь и сел за руль своего автомобиля KIA. На улице Сукромка машина под его управлением наехала на переходившую по пешеходному переходу десятиклассницу. Полицейский не помог пострадавшей и уехал.

Очевидцы ДТП вызвали скорую помощь. Школьницу госпитализировали, врачи диагностировали у нее переломы плеча, ноги и глазницы.

Правоохранительные органы нашли виновника аварии и задержали. Медосвидетельствование установило в крови полицейского 0,87 промилле, что эквивалентно нескольким стопкам водки.

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