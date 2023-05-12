Бывший футболист разбил Nissan GT-R во время уличных гонок в Подмосковье

Экс-игрок "Спартака", "Химок" и "Динамо" разбил Nissan GT-R в Подмосковье
Бывший футболист «Спартака», «Химок» и «Динамо» Александр Каракин попал в ДТП за рулем спорткара Nissan GT-R в Подмосковье во время уличных гонок, сообщает Telegram-канал Shot. По его данным, футболист находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Авария произошла на 30-м км Минского шоссе в ночь на 12 мая. Александр Каракин на высокой скорости врезался с отбойник, после чего Nissan оказался на середине дороги. Вместе с футболистов в салоне находился оператор, который также находится в больнице в тяжелом состоянии.
По информации Shot, гонки на Минском шоссе проходили каждый четверг, стритрейсеры и автолюбители собирались на АЗС «Роснефть» и остановке возле нее. Сотрудники АЗС и обычные водители, которым приходилось стоять в пробке на въезде на заправку, неоднократно жаловались на большое скопление машин, говорится в сообщении. На участке дороги неподалеку находится зона, где нарушителям удавалось разгоняться до высоких скоростей, не попадая на дорожные камеры, отмечает Shot.