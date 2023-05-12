В Сочи задержали всадников, которые заблокировали движение на шоссе

Сочинская полиция задержала всадников, которые заблокировали движение на шоссе
Полиция в Сочи оштрафовала за нарушение ПДД двух мужчин 36 и 39 лет, которые передвигались на лошадях по дорогам и тротуарам города, мешая движению транспорта. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Краснодарскому краю.
«Обнаружив в сети Интернет ряд публикаций о нарушениях общественного порядка и Правил дорожного движения со стороны двух мужчин, передвигавшихся на лошадях по проезжей части и тротуарам города-курорта, сотрудники полиции установили их личности», — отмечается в сообщении полиции.
Двое наездников, работающих на конной ферме, привлечены к административной ответственности по статье 12.29 (нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в дорожном движении, предусмотрен штраф 800 рублей) и части 1 статьи 20.1 (мелкое хулиганство, штраф в 500-1000 рублей или арест до 15 суток) Кодекса об административных правонарушениях РФ.