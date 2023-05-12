$75.88-0.8182.89-1.26

Сочинская полиция задержала всадников, которые заблокировали движение на шоссе

Полиция в Сочи оштрафовала за нарушение ПДД двух мужчин 36 и 39 лет, которые передвигались на лошадях по дорогам и тротуарам города, мешая движению транспорта. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В Сочи задержали всадников, которые заблокировали движение на шоссе
© Газета.Ru

«Обнаружив в сети Интернет ряд публикаций о нарушениях общественного порядка и Правил дорожного движения со стороны двух мужчин, передвигавшихся на лошадях по проезжей части и тротуарам города-курорта, сотрудники полиции установили их личности», — отмечается в сообщении полиции.

Двое наездников, работающих на конной ферме, привлечены к административной ответственности по статье 12.29 (нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в дорожном движении, предусмотрен штраф 800 рублей) и части 1 статьи 20.1 (мелкое хулиганство, штраф в 500-1000 рублей или арест до 15 суток) Кодекса об административных правонарушениях РФ.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий