В Сочи задержали всадников, которые заблокировали движение на шоссе

Полиция в Сочи оштрафовала за нарушение ПДД двух мужчин 36 и 39 лет, которые передвигались на лошадях по дорогам и тротуарам города, мешая движению транспорта. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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«Обнаружив в сети Интернет ряд публикаций о нарушениях общественного порядка и Правил дорожного движения со стороны двух мужчин, передвигавшихся на лошадях по проезжей части и тротуарам города-курорта, сотрудники полиции установили их личности», — отмечается в сообщении полиции.