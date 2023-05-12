Причиной смертельного ДТП на автодороге "М-1 Беларусь" могло стать аквапланирование

Авария, в которой погиб футболист Александр Каракин, могла произойти из-за аквапланирования, сообщает Telegram-канал Mash.

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ДТП произошло в районе 29 км автодороги «М-1 Беларусь» Спортсмен за рулем Nissan GT-R возвращался домой с другом Ярославом. Каракин двигался в крайней левой полосе с превышением скорости, на его автомобиле были установлены полуслики Toyo R888R — спортивные шины без водоотводов, обеспечивающие лучшее сцепление с асфальтом на гоночных трассах.

По словам друзей футболиста, он перестроился в левую полосу, где дорога была мокрой — той ночью асфальт поливали дорожные рабочие. Спорткар потерял сцепление с покрытием в результате аквапланирования и врезался в отбойник. Супруга Каракина рассказала, что погибший любил гонки и Nissan GT-R приобрел в этом году, а прежде ездил на байке.

Каракину было 32 года, спортсмен в разные годы выступал в составе молодежных команд столичных «Спартака» и «Динамо», а также подмосковных «Химок».