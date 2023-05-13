На внешней стороне 4-го км МКАД затруднено движение из-за ДТП

Движение по внешней стороне 4-го км МКАД затруднено из-за ДТП с участием двух машин и мотоцикла. Об этом в пятницу сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"На внешней стороне 4-го км МКАД (после пересечения с Кетчерской улицей) столкнулись два автомобиля и мотоцикл. <...> Движение затруднено - перекрыты четыре полосы из пяти", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.