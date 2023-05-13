В центре Сочи 69-летний водитель Lamborghini врезался в дерево

В центре Сочи встретились желтый Lamborghini Aventador и дерево. Сообщается, что инцидент произошел на Курортном проспекте. Элитный автомобиль искорежен от сильного удара о дерево.

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По информации Вестей, сведений о пострадавших нет. При этом водитель в возрасте 69 лет, по предварительным данным, не пострадал. Эвакуатор уже увез разбитый спорткар с места в ДТП.