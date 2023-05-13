NHK: автомобиль протаранил супермаркет в Японии, пять человек пострадали

Автомобиль врезался в супермаркет в городе Инадзава японской префектуры Аити, в результате пострадали не менее пяти человек, сообщает телеканал NHK.

По данным канала, инцидент произошел около 09.30 по местному времени (03.30 мск). Легковой автомобиль сбил стеллажи, которые стояли перед входом в здание, и врезался в сам супермаркет, управляемый местным сельскохозяйственным кооперативом.