$77.20+1.3284.25+1.36

Mercedes на огромной скорости въехал в подземный переход в российском городе

В Челябинске Mercedes на огромной скорости въехал в подземный переход и попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

Инцидент в российском городе произошел ночью, поэтому, кроме находившихся в автомобиле, никто не пострадал — в подземном переходе не было пешеходов. На публикуемых кадрах видно, что машина едет, не сбавляя скорости, и полностью оказывается под землей. После удара передняя часть автомобиля оказалась сплющена.

В Mercedes находились три молодых человека — 25-летний водитель, а также пассажиры 23 и 20 лет. Все они получили различные травмы, об их состоянии не сообщается.

МВД связало рост числа ДТП с антироссийскими санкциями

Ранее сообщалось, что в Москве на Земляном Валу близ торгового центра «Атриум» мотоциклист врезался в пожарную машину и загорелся

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий