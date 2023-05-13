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В Челябинске автомобиль упал в подземный переход после ДТП

Автомобиль в центре Челябинска въехал в металлическое ограждение и упал в подземный переход, в результате аварии пострадали три человека. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Челябинску.

В Челябинске автомобиль упал в подземный переход после ДТП
© РИА Новости

"Госавтоинспекция Челябинска выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 13 мая в 02:20 (00:20 мск) вблизи дома 168 по проспекту Победы. Водитель - мужчина 1998 года рождения, управляя автомобилем Mercedes, совершил наезд на металлическое ограждение с последующим опрокидыванием автомобиля в подземный переход", - сообщили в пресс-службе.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля и два пассажира 2000 и 2003 годов рождения.

Причины аварии устанавливаются.

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