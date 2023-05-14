Число жертв в ДТП с пятью автомобилями под Тулой увеличилось

Число жертв в ДТП с пятью автомобилями в Щекинском районе Тульской области увеличилось до двух. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного министерства здравоохранения.

ДТП произошло на трассе М-2 «Крым» в Щекинском районе региона 10 мая. По данным Минздрава области, одному из пострадавших медики оказали помощь на месте, остальных госпитализировали. После сообщалось об одном погибшем и восьми пострадавших. Проверка по факту происшествия находятся на контроле прокуратуры города Щекино.

«Да, подтверждаем. Женщина, пострадавшая в ДТП, скончалась», — отметили в пресс-службе.