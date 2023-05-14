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Число жертв в ДТП с пятью автомобилями под Тулой увеличилось

Число жертв в ДТП с пятью автомобилями в Щекинском районе Тульской области увеличилось до двух. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного министерства здравоохранения.

Число жертв в ДТП с пятью автомобилями под Тулой увеличилось
© РИА Новости

ДТП произошло на трассе М-2 «Крым» в Щекинском районе региона 10 мая. По данным Минздрава области, одному из пострадавших медики оказали помощь на месте, остальных госпитализировали. После сообщалось об одном погибшем и восьми пострадавших. Проверка по факту происшествия находятся на контроле прокуратуры города Щекино.

«Да, подтверждаем. Женщина, пострадавшая в ДТП, скончалась», — отметили в пресс-службе.

В апреле сообщалось, что четыре человека погибли в массовом ДТП на Киевском шоссе в Московской области. Уточнялось, что грузовик въехал в шесть легковых автомобилей, остановившихся на светофоре.

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