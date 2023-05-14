Три автомобиля протаранил пьяный водитель в Новосибирске

В Новосибирске пьяный водитель протаранил три автомобиля. Сообщение об этом было опубликовано в группе «АСТ54» в социальной сети «ВКонтакте».

Водитель ВАЗ-2107, находившийся под влиянием алкоголя, спровоцировал ДТП на Комсомольской, 4, столкнувшись с тремя припаркованными автомобилями. Водитель скрылся с места происшествия, и представляет опасность для окружающих людей.

Его номерной знак - О103СЕ154. Если кто-то видел его или знает, где он находится, просьба сообщить в органы. Сотрудники Госавтоинспекции Новосибирска работают над установлением личности водителя и его привлечением к административной ответственности.

Всех, кто располагает информацией по данному факту ДТП, просьба обратиться по телефонам: 232-23-51, 232-23-21 дежурная часть или 232-23-35 отдел розыска, либо по адресу: Станционная, 24/1, полк ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Новосибирску.