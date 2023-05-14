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В Омске пьяный водитель врезался в стоявшую машину

В центре Омска водитель легкового автомобиля с признаками алкогольного опьянения врезался в стоявшую на обочине машину. Как сообщила в воскресенье пресс-служба УМВД по Омской области, в результате ДТП один человек погиб, пять доставлены в больницу.

В Омске пьяный водитель врезался в стоявшую машину
© РИА Новости

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Honda, мужчина 1977 года рождения, в районе дома № 219 по улице 10 лет Октября не справился с управлением и допустил наезд на автомобиль Nissan, который стоял на обочине встречной полосы. После столкновения Honda опрокинулась", - сказали в пресс-службе.

На месте происшествия умер пассажир Nissan, который, по предварительным данным, находился рядом с автомобилем. В больницу доставлены водители обеих машин, пассажир Honda и два пассажира Nissan. У виновника ДТП выявлены признаки опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Авария произошла в воскресенье около 01:30 (22:30 мск субботы).

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