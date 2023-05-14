В Омске пьяный водитель врезался в стоявшую машину

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Honda, мужчина 1977 года рождения, в районе дома № 219 по улице 10 лет Октября не справился с управлением и допустил наезд на автомобиль Nissan, который стоял на обочине встречной полосы. После столкновения Honda опрокинулась", - сказали в пресс-службе.