Кроссовер врезался в дорожную тумбу на Варшавском шоссе в Москве

"На Варшавском шоссе (в районе д. 128) водитель не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что съезд на дублер в сторону области полностью перекрыт. Судя по фото, у автомобиля после столкновения сработали все подушки безопасности. О том, пострадал ли кто нибудь в ДТП, не сообщается.