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Кроссовер врезался в дорожную тумбу на Варшавском шоссе в Москве

В Москве кроссовер врезался в дорожную тумбу, на которой закреплен знак направления движения. Фото разместил Telegram-канал "Дептранс. Оперативно".

Кроссовер врезался в дорожную тумбу на Варшавском шоссе в Москве
© РИА Новости

"На Варшавском шоссе (в районе д. 128) водитель не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

Департамент транспорта Москвы

Отмечается, что съезд на дублер в сторону области полностью перекрыт. Судя по фото, у автомобиля после столкновения сработали все подушки безопасности. О том, пострадал ли кто нибудь в ДТП, не сообщается.

Ранее стало известно, что в Приморье машина перевернулась во время соревнований по драг-рэйсингу. Водитель автомобиля не пострадал. От увечий его спас каркас безопасности.

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