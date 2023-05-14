Водитель иномарки погиб, протаранив столб на юге Москве

В Москве водитель BMW на полной скорости врезался в фонарный столб. В результате ДТП он погиб на месте. Пассажиры госпитализированы в одну из московских клиник, пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Уточняется, что инцидент произошел в районе дома 44, корпус 5, на Щелковском шоссе.

В ведомстве подчеркнули, что находившийся за рулем иномарки мужчина скончался. Пассажиры, мужчина и женщина, направлены с различными травмами в медицинское учреждение.

В прокуратуре отметили, что водитель предварительно не справился с управлением.

Съезд на шоссе-дублер в сторону области оказался временно перекрыт, предупредили в Дептрансе.