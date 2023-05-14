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В Крыму "Газель" с овощами перевернулась и сгорела после ДТП

Фургон «Газель» опрокинулся и загорелся после ДТП на трассе в Крыму. Об этом сообщает МВД по региону.

В Крыму "Газель" с овощами перевернулась и сгорела после ДТП
© Газета.Ru

«На автодороге «Таврида» Керчь-Симферополь-Севастополь водитель, управляя автомобилем «Газель», не справился с управлением и допустил наезд на ограждение с последующим выездом за пределы проезжей части, в ходе которого произошло возгорание газового оборудования», — говорится в сообщении.

Судя по фото, автомобиль перевозил овощи, которые после ДТП рассыпались по проезжей части. В аварии пострадали водитель и пассажир фургона. Они доставлены в больницу. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

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