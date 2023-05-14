В Крыму "Газель" с овощами перевернулась и сгорела после ДТП

«На автодороге «Таврида» Керчь-Симферополь-Севастополь водитель, управляя автомобилем «Газель», не справился с управлением и допустил наезд на ограждение с последующим выездом за пределы проезжей части, в ходе которого произошло возгорание газового оборудования», — говорится в сообщении.