В Крыму "Газель" с овощами перевернулась и сгорела после ДТП

Фургон «Газель» опрокинулся и загорелся после ДТП на трассе в Крыму. Об этом сообщает МВД по региону.
«На автодороге «Таврида» Керчь-Симферополь-Севастополь водитель, управляя автомобилем «Газель», не справился с управлением и допустил наезд на ограждение с последующим выездом за пределы проезжей части, в ходе которого произошло возгорание газового оборудования», — говорится в сообщении.
Судя по фото, автомобиль перевозил овощи, которые после ДТП рассыпались по проезжей части. В аварии пострадали водитель и пассажир фургона. Они доставлены в больницу. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.