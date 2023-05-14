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Автомобиль перевернулся после ДТП в Москве

В Москве легковой автомобиль перевернулся после дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает ren.tv.

Автомобиль перевернулся после ДТП в Москве
© РИА Новости

Отмечается, что инцидент произошел на улице Перовская, которая находится в Восточном административном округе столицы. Судя по кадрам видео, автомобиль перевернулся на крышу.

О пострадавших не сообщается. Детали аварии пока неизвестны.

Ранее стало известно, что в Волгограде грузовая «Газель» врезалась в автобус с пассажирами. В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса. Один из них получил черепно-мозговую травму.

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