Автомобиль перевернулся после ДТП в Москве

В Москве легковой автомобиль перевернулся после дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает ren.tv.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Перовская, которая находится в Восточном административном округе столицы. Судя по кадрам видео, автомобиль перевернулся на крышу.

О пострадавших не сообщается. Детали аварии пока неизвестны.