Автомобиль перевернулся после ДТП в Москве
В Москве легковой автомобиль перевернулся после дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает ren.tv.
Отмечается, что инцидент произошел на улице Перовская, которая находится в Восточном административном округе столицы. Судя по кадрам видео, автомобиль перевернулся на крышу.
О пострадавших не сообщается. Детали аварии пока неизвестны.
Ранее стало известно, что в Волгограде грузовая «Газель» врезалась в автобус с пассажирами. В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса. Один из них получил черепно-мозговую травму.