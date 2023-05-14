В Ростовской области перекрыли трассу М-4 "Дон" из-за ДТП

В Ростовской области перекрыли движение по трассе М-4 «Дон» из-за аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Автодор».

«Из-за ДТП нет движения на 1096 км М-4 «Дон» в сторону Москвы. Объезд через автодорогу Азов — Васильево-Петровское — Самарское (60Н-54)», — говорится в сообщении.

Что именно произошло, не уточняется.

Ранее глава «Автодора» Вячеслав Петушенко сообщал, что две новые платные трассы, позволяющие автомобилистам быстрее доехать до Черного моря, откроются в июне 2023 года.

Ожидается, что, двигаясь по новым платным участкам из Москвы в Крым, можно будет сэкономить 3-4 часа. Новые платные трассы откроются 10 июня.