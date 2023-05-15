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В Мексике 26 человек погибли в ДТП с грузовиком и микроавтобусом

Не менее 26 человек погибли в ДТП на востоке Мексики. Авария произошла с участием грузовика и микроавтобуса, сообщила газета Milenio.

В Мексике 26 человек погибли в ДТП с грузовиком и микроавтобусом
© Lenta.ru

Как уточняется, машины столкнулись в штате Тамаулипас. В результате произошедшего микроавтобус полностью сгорел. Погибли не менее 26 человек. О выживших в результате ДТП не сообщается.

Прокуратура штата начала расследование аварии. Как пишет издание, прибывшие полицейские не обнаружили на месте происшествия тягач грузовика.

Ночью 7 мая в Турции грузовик снес автомобили, стоявшие в очереди на автозаправочную станцию вблизи города Белен в провинции Хатай на юго-востоке страны. В результате аварии не менее 12 человек погибли, 31 человек пострадал.

В начале января в Сенегале произошло ДТП с участием двух автобусов. В результате происшествия погибли 38 и были ранены 100 человек. Как уточняли местные СМИ, автобус, который выехал из Дакара, столкнулся с другим автобусом из региона Кедугу.

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