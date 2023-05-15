В Тамбове Volkswagen сбил двух дорожных рабочих, наносивших разметку

В Тамбове водитель Volkswagen Jetta сбил двух дорожных рабочих, которые наносили разметку на проезжую часть. Об этом сообщается в Telegram-канале Gibdd_68.

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"Мужчина 1985 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Jetta, допустил наезд на мужчину 1984 года рождения и мужчину 1972 года рождения, которые не являются участниками дорожного движения, осуществляющие производственные работы", - отмечается в сообщении.