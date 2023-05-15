На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск во время ДТП погибли два человека

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск (Тобольский район, Тюменская область) 15 мая произошла смертельная авария, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

«Вызов поступил в 21:30. На трассе Тюмень — Ханты-Манский произошло ДТП. Renault Logan, предварительно, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик MAN. В результате трагедии погибли два человека — 56-летний водитель и 27-летний пассажир легковушки Renault Logan. На данный момент их личности устанавливаются», — рассказала редакции 72.RU начальник отделения пропаганды Анжела Борисова.