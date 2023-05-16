В Норильске открыли автодорогу в аэропорт после ДТП

Движение по автодороге в аэропорт Норильска в Красноярском крае открыли для всех видов транспорта после ДТП и метели. Об этом говорится во вторник в сообщении регионального главка МЧС.

"15 мая с 20:00 (16:00 мск) автодорога местного значения Норильск - Алыкель открыта для всех видов транспорта. С 22:50 (18:50 мск) автодорога краевого значения Дудинка - Алыкель открыта для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что автодорога в аэропорт закрыта для всех видов транспорта, кроме технологического, из-за ДТП и метели. По данным ГИБДД, на автодороге произошло ДТП с грузовиком, который столкнулся с автомобилем "Тойота", в результате аварии пострадал водитель и пассажир иномарки.