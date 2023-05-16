ГИБДД пояснила причину утренних пробок в центре Кемерова

На кемеровском проспекте произошло ДТП, после чего образовался серьезный затор. Более того, очевидцы видели кортеж высокопоставленных лиц с мигалками.

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Утром во вторник, 16 мая, в Кемерове на проспекте Октябрьском не поделили проезжую часть автомобили, что привело к образованию пробки.

– Произошло дорожно-транспортное происшествие с материальным ущербом <...> Самостоятельно зафиксировали все обстоятельства, в течение дня прибудут в дежурную группу ОБ ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Кемерово для дальнейшего разбирательства, – сказали сайту VSE42.Ru в кемеровском ГИБДД.

К настоящему времени машины освободили дорогу, движение на Октябрьском восстановлено.

Также местный житель рассказал редакции, что утром видел на Октябрьском кортеж с мигалками, что могло повлиять на трафик. В ГИБДД сайту сказали, что движение ради кортежей не перекрывалось.