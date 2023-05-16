В Москве автомобиль перевернулся и врезался в пассажирский автобус

Два легковых автомобиля и пассажирский автобус попали в ДТП на Каширском шоссе в Москве. Об этом сообщает 360tv.ru.

Отмечается, что ДТП произошло утром 16 мая. Столкнулись автомобили «Нива» и Lada Largus. От удара последний перевернулся и врезался в стоящий пассажирский автобус.

По данным портала, среди водителей и пассажиров пострадавших нет. Полиция выясняет причины и обстоятельства аварии.