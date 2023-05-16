В Омске школьник на Lada врезался в дом, уходя от погони ДПС

Восьмиклассник на автомобиле Lada врезался в жилой дом, уходя от погони ДПС в Омске. Об этом сообщает полиция Омска.
«Инспекторы ДПС на ул. Маяковского обратили внимание на автомобиль ВАЗ-2115, который выполнял на проезжей части опасные маневры. Нарушитель проигнорировал требования остановиться и предпринял попытку скрыться. Водитель не справился с управлением и допустил наезд на здание», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что полиция задержала водителя. Им оказался подросток, который учится в восьмом классе местной школы. В отношении подростка составлены пять протоколов, в том числе за управление автомобилем без прав и проезд на красный свет. Машина помещена на штрафстоянку, с родителями нарушителя проведена профилактическая работа.