В Омске школьник на Lada врезался в дом, уходя от погони ДПС

Восьмиклассник на автомобиле Lada врезался в жилой дом, уходя от погони ДПС в Омске. Об этом сообщает полиция Омска.

«Инспекторы ДПС на ул. Маяковского обратили внимание на автомобиль ВАЗ-2115, который выполнял на проезжей части опасные маневры. Нарушитель проигнорировал требования остановиться и предпринял попытку скрыться. Водитель не справился с управлением и допустил наезд на здание», — говорится в сообщении ведомства.