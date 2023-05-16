Ребенок за рулем едва не устроил лобовое ДТП

Девушке-водителю удалось избежать лобового столкновения с легковушкой, которым управлял ребенок, сообщает Telegram-канал «ЧП Армавир», который опубликовал запись происшествия с видеорегистратора.

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Инцидент произошел под Армавиром возле поселка Дивный. В ролике видно, что отечественная легковушка выехала на встречную полосу и оказалась прямо перед автомобилем, с которого велась запись. Аварии удалось избежать благодаря реакции девушки, которая находилась за рулем.