В Дагестане перегруженный "Камаз" устроил смертельное ДТП

По предварительным данным, «Камаз» понесло по спуску из-за перегруза на 14 тонн. В результате он врезался в несколько автомобилей и придавил один из них. По данным Mash Gor, два человека погибли, водителя грузовика госпитализировали в тяжелом состоянии.