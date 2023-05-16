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В Дагестане перегруженный "Камаз" сорвался со спуска и устроил массовое ДТП с погибшими

В дагестанском Избербаше водитель грузовика «Камаз» попал в массовое ДТП с погибшими, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

В Дагестане перегруженный "Камаз" устроил смертельное ДТП
© Газета.Ru

По предварительным данным, «Камаз» понесло по спуску из-за перегруза на 14 тонн. В результате он врезался в несколько автомобилей и придавил один из них. По данным Mash Gor, два человека погибли, водителя грузовика госпитализировали в тяжелом состоянии.

По сведениям Telegram-канала «Тут Избербаш», который опубликовал кадры с места аварии, из-за грузовика повреждения получили восемь автомобилей.

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