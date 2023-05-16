Водителю Lada Granta оторвало руку после столкновения с грузовиком в Башкирии
В Башкирии водитель Lada Granta погиб после столкновения с грузовиком, сообщает Telegram-канал Mash Batash, который опубликовал кадры с места ДТП.
Авария произошла на 8-м километре трассы «Шаран — Новобалтачево — Андреевка». По предварительным данным, водитель Lada выехал на встречную полосу и врезался в манипулятор ГАЗ.
В результате аварии мужчине, который был за рулем Lada, оторвало руку. Водитель скончался на месте. В момент ДТП он был трезв, говорится в сообщении.