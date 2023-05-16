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Автомобиль, в котором ехал Александр Розенбаум, попал в ДТП в Новочеркасске

Автомобиль Exeed, в котором в качестве пассажира ехал певец Александр Розенбаум, попал в ДТП в Новочеркасске. Об этом сообщает Telegram-канал «Ростов Главный».

Александр Розенбаум попал в ДТП в Новочеркасске
© Нина Зотина/РИА «Новости»

По его данным, инцидент произошел на улице Просвещения. Розенбаум вместе с сопровождающим вышел из машины и направился в НПИ (Южно-Российский государственный политехнический университет). В этот момент водитель ВАЗ-2114 с открытой дверью начал сдавать назад и ударил дверью стоящий Exeed.

На место происшествия были вызваны сотрудники ГИБДД для оформления аварии, поскольку автомобиль, перевозивший известного певца, застрахован по КАСКО.

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