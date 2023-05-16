Автомобиль Exeed, в котором в качестве пассажира ехал певец Александр Розенбаум, попал в ДТП в Новочеркасске. Об этом сообщает Telegram-канал «Ростов Главный».

По его данным, инцидент произошел на улице Просвещения. Розенбаум вместе с сопровождающим вышел из машины и направился в НПИ (Южно-Российский государственный политехнический университет). В этот момент водитель ВАЗ-2114 с открытой дверью начал сдавать назад и ударил дверью стоящий Exeed.