Два автомобиля столкнулись на 75-ом километре МКАД

На внутренней стороне 75-го километра МКАД столкнулись две машины, после чего одна из них врезалась в отбойник. Об этом в четверг, 18 мая, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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— Движение в районе происшествия не затруднено, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

17 мая два автомобиля столкнулись на пересечении Боровского шоссе и улицы Летчика Грицевца.