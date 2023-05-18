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Два автомобиля столкнулись на 75-ом километре МКАД

На внутренней стороне 75-го километра МКАД столкнулись две машины, после чего одна из них врезалась в отбойник. Об этом в четверг, 18 мая, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Два автомобиля столкнулись на 75-ом километре МКАД
© АГН Москва

— Движение в районе происшествия не затруднено, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

17 мая два автомобиля столкнулись на пересечении Боровского шоссе и улицы Летчика Грицевца.

Еще одно ДТП произошло на северо-востоке столицы. Водитель автомобиля не заметил ребенка, который перебегал дорогу в неположенном месте, и сбил девочку. Пострадавшую доставили в больницу.

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