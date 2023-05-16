В Москве водитель Mercedes сбил 11-летнюю девочку

В Москве водитель автомобиля Mercedes-Benz сбил школьницу, которая перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода, сообщает столичная прокуратура, которая опубликовала запись ДТП.

Инцидент произошел на Лианозовском проспекте. На записи видно, что ребенок почти успел добежать до противоположного края дороги.

11-летнюю девочку госпитализировали. Прокуратура Северо-Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств ДТП.