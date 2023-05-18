Водителю фуры оторвало руку в ДТП под Екатеринбургом

Под Екатеринбургом фура опрокинулась на обочину, в результате ДТП водителю оторвало руку, сообщает Telegram-канал Ural Mash.
Грузовик Renault Magnum с 16,5 тонны консервов с тушенкой направлялся в Екатеринбург через село Логиново. За рулем находился 50-летний водитель, стаж которого составляет 26 лет. По словам дальнобойщика, в пути он не смог ровно удержать руль.
Фура съехала на обочину, сбила две опоры ЛЭП и опрокинулась. В результате аварии водитель лишился руки. Уральца госпитализировали, полиция проводит проверку.