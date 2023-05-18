Водителю фуры оторвало руку в ДТП под Екатеринбургом

Грузовик Renault Magnum с 16,5 тонны консервов с тушенкой направлялся в Екатеринбург через село Логиново. За рулем находился 50-летний водитель, стаж которого составляет 26 лет. По словам дальнобойщика, в пути он не смог ровно удержать руль.