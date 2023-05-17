Бездомный угнал патрульную машину со служебной собакой и попал в аварию

Бездомный был арестован после того, как он якобы уехал на патрульной машине со служебной собакой и попал в аварию в США. Об этом сообщает Fox News.

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По словам полицейских, пес по кличке Логан оставался в безопасности, когда 20-летний бездомный мужчина угнал служебную машину, разбил ее и попытался скрыться.

Внимание правоохранителей злоумышленник привлек вечером субботы, 13 мая, когда в департамент полиции поступило сообщение о том, что неизвестный бросил камень в стекло входной двери финансовой компании Amscot в Уинтер-Хейвен, Флорида. В тот момент в здании находились трое сотрудников. Когда стекло двери разбилось, в помещение проник бездомный и бросил камень в стекло, отделяющее кассиров от посетителей. Оно устояло под натиском преступника. Тогда он якобы попытался попасть в кассовый зал через дверь, но дверь не поддалась, и мужчина покинул здание.

Когда к офису банка прибыли полицейские, бездомный в третий раз кинул камень и разбил стекло со стороны водителя запертой патрульной машины, а после сел за руль, начал движение, врезался в несколько автомобилей и убежал с места ДТП.