Около 20 вагонов поезда сошли с рельсов в США
Около 20 вагонов поезда сошли с рельсов возле железнодорожной станции в Покателло штата Айдахо.
Как сообщает East Idaho News, большинство вагонов были пустыми. Сообщений о разливе опасных материалов или травмах не поступало.
На месте происшествия ведутся работы по очистке и начато расследование причин инцидента.
Ранее сообщалось, что в американском штате Мэн с рельсов сошли несколько вагонов грузового поезда. После ЧП вспыхнул пожар.
Ранее "Свободная пресса" сообщала, что начальник станции греческого города Лариса, арестованный за столкновение двух поездов, признался в том, что отправил пассажирский поезд по тому же пути, по которому шел грузовой состав.