Около 20 вагонов  поезда сошли с рельсов в США

Около 20 вагонов поезда сошли с рельсов возле железнодорожной станции в Покателло штата Айдахо.

Как сообщает East Idaho News, большинство вагонов были пустыми. Сообщений о разливе опасных материалов или травмах не поступало.

На месте происшествия ведутся работы по очистке и начато расследование причин инцидента.

Ранее сообщалось, что в американском штате Мэн с рельсов сошли несколько вагонов грузового поезда. После ЧП вспыхнул пожар.