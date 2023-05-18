В Волгограде автобус сбил вышедшего из него пенсионера

Пассажирский автобус сбил сегодня пожилого мужчину, который вышел из салона на остановке. Об этом сообщает Telegram-канал ГУ МВД России по Волгоградской области. Инцидент произошел в Дзержинском районе города.

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«По предварительной информации, в 08-45 47-летний водитель, управляя автобусом «Волгобас», начиная движение от остановки общественного транспорта «Качинское Училище», совершил наезд на 84-летнего пенсионера, который выходил из автобуса», — говорится в сообщении.