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В Волгограде автобус сбил вышедшего из него пенсионера

Пассажирский автобус сбил сегодня пожилого мужчину, который вышел из салона на остановке. Об этом сообщает Telegram-канал ГУ МВД России по Волгоградской области. Инцидент произошел в Дзержинском районе города.

В Волгограде автобус сбил вышедшего из него пенсионера
© Газета.Ru

«По предварительной информации, в 08-45 47-летний водитель, управляя автобусом «Волгобас», начиная движение от остановки общественного транспорта «Качинское Училище», совершил наезд на 84-летнего пенсионера, который выходил из автобуса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина получил травмы, он доставлен в ближайшую больницу.

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