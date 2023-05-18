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В Ленинградской области автомобиль с потерявшим сознание таксистом сбил женщину

В поселке Сосново Ленинградской области таксисту за рулем Renault Logan стало плохо, он выехал на тротуар и сбил женщину. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург. Питер».

Автомобиль с потерявшим сознание таксистом сбил женщину
© Газета.Ru

Судя по видео, автомобиль такси ехал по дороге, но в какой-то момент водитель решил развернуться и поехать назад. После маневра, машина, проехав еще несколько десятков метров, выехала на встречную полосу, а затем на тротуар, где сбила женщину.

В результате удара девушка оказалась на проезжей части. По данным 78.ru, у нее закрытая черепно-мозговая травма, а также переломы позвонков грудного отдела. Водитель такси не пострадал.

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