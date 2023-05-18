Лошадь врезалась в автомобиль на дороге в Кисловодске

В Кисловодске скачущая по проезжей части лошадь врезалась в автомобиль
В Кисловодске скачущая по проезжей части лошадь врезалась в легковой автомобиль, видео инцидента опубликовал глава города Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.
По словам Моисеева один из подписчиков прислал ролик, который сняли его гости из Москвы, сообщив об инциденте с лошадьми на дороге к Олимпийскому комплексу. На записи видно, как одна из трех скачущих навстречу машине лошадей падает и сталкивается со стоящим на месте автомобилем.
«К сожалению, такое пока еще бывает. «Лошадиный» вопрос в нашем городе-курорте явно еще не решен. Уважаемые собственники лошадей и коров, во избежание крупных штрафов прошу не нарушать правила выпаса животных и не превращать улицы и дороги в пастбища», — написал граноданачальник.