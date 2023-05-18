Лошадь врезалась в автомобиль на дороге в Кисловодске

По словам Моисеева один из подписчиков прислал ролик, который сняли его гости из Москвы, сообщив об инциденте с лошадьми на дороге к Олимпийскому комплексу. На записи видно, как одна из трех скачущих навстречу машине лошадей падает и сталкивается со стоящим на месте автомобилем.