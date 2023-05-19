В Башкирии в ДТП погибли два человека

19 мая в Альшеевском районе Башкирии в смертельной аварии погибли два человека, а пассажир загоревшейся "ГАЗели" доставлен в больницу. Об этом сообщил глава региональной госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

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ДТП произошло в двенадцатом часу дня по местному времени на 73-м километре автодороги Чишмы - Киргиз - Мияки. Цельнометаллическая "ГАЗель" столкнулась с встречным автомобилем Derways.

От удара фургон загорелся. Водители обоих автомобилей умерли до приезда скорой медицинской помощи. Пассажира "ГАЗели" увезли в больницу.