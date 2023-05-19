$80.04-0.7386.50-1.08

В Башкирии в автоаварии погибли два человека

19 мая в Альшеевском районе Башкирии в смертельной аварии погибли два человека, а пассажир загоревшейся "ГАЗели" доставлен в больницу. Об этом сообщил глава региональной госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

В Башкирии в ДТП погибли два человека
© Пресс-служба УГИБДД МВД по РБ

ДТП произошло в двенадцатом часу дня по местному времени на 73-м километре автодороги Чишмы - Киргиз - Мияки. Цельнометаллическая "ГАЗель" столкнулась с встречным автомобилем Derways.

От удара фургон загорелся. Водители обоих автомобилей умерли до приезда скорой медицинской помощи. Пассажира "ГАЗели" увезли в больницу.

В пресс-службе МЧС по Башкирии уточнили, что выехавшие на место аварии пожарные ликвидировали открытое горение и провели деблокирование погибших.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий