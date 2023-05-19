В Башкирии в ДТП погибли два человека

В Башкирии в автоаварии погибли два человека
19 мая в Альшеевском районе Башкирии в смертельной аварии погибли два человека, а пассажир загоревшейся "ГАЗели" доставлен в больницу. Об этом сообщил глава региональной госавтоинспекции Владимир Севастьянов.
ДТП произошло в двенадцатом часу дня по местному времени на 73-м километре автодороги Чишмы - Киргиз - Мияки. Цельнометаллическая "ГАЗель" столкнулась с встречным автомобилем Derways.
От удара фургон загорелся. Водители обоих автомобилей умерли до приезда скорой медицинской помощи. Пассажира "ГАЗели" увезли в больницу.
В пресс-службе МЧС по Башкирии уточнили, что выехавшие на место аварии пожарные ликвидировали открытое горение и провели деблокирование погибших.