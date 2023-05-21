В Бурятии водитель Lexus протаранил уличную эстраду и погиб

В Кабанском районе Бурятии водитель автомобиля Lexus врезался в сцену, установленную на площади, и погиб. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash и публикует видеозапись инцидента.

По его данным, 30-летний мужчина протаранил столб и врезался в сцену. Его зажало в автомобиле и он не смог выбраться. К моменту приезда скорой помощи водитель был мертв. Пассажира автомобиля извлекли из салона и госпитализировали. Он получил переломы и травму головы.