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В Бурятии водитель Lexus протаранил уличную эстраду и погиб

В Кабанском районе Бурятии водитель автомобиля Lexus врезался в сцену, установленную на площади, и погиб. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash и публикует видеозапись инцидента.

По его данным, 30-летний мужчина протаранил столб и врезался в сцену. Его зажало в автомобиле и он не смог выбраться. К моменту приезда скорой помощи водитель был мертв. Пассажира автомобиля извлекли из салона и госпитализировали. Он получил переломы и травму головы.

Тело погибшего водителя направлено на экспертизу, которой предстоит выяснить в том числе, был ли он пьян в момент аварии.

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