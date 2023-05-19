Дорожный конфликт в Таганроге закончился смертью пешехода

В Таганроге возбудили уголовное дело на 18-летнего автомобилиста, который ударил пешехода, сообщает СУ СК РФ по Ростовской области.
Инцидент произошел в минувшем апреле в Парковом переулке. По версии следствия, водитель автомобиля вступил в конфликт с 41-летним пешеходом, который переходил проезжую часть. В ходе ссоры молодой человек вышел из машины, ударил пешехода рукой в область головы и скрылся. От удара пешеход упал и ударился головой о землю, через несколько дней он скончался в больнице в результате полученной закрытой черепно-мозговой травмы.
Следствие возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). 18-летнего автомобилиста заключили под домашний арест, следователи устанавливают обстоятельства преступления.