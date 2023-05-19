Дорожный конфликт в Таганроге закончился смертью пешехода

Инцидент произошел в минувшем апреле в Парковом переулке. По версии следствия, водитель автомобиля вступил в конфликт с 41-летним пешеходом, который переходил проезжую часть. В ходе ссоры молодой человек вышел из машины, ударил пешехода рукой в область головы и скрылся. От удара пешеход упал и ударился головой о землю, через несколько дней он скончался в больнице в результате полученной закрытой черепно-мозговой травмы.