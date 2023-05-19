В Ярославле "скорая" врезалась в Ferrari

В центре Ярославля автомобиль скорой помощи столкнулся со спорткаром Ferrari, который принадлежит бывшей жене известного в городе бизнесмена и экс-депутата Романа Галагаева, сообщает 76.ru.

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По словам очевидцев, «скорая» ехала на вызов, а мужчина за рулем итальянского спорткара повернул прямо перед машиной медиков. В управлении МВД по Ярославской области сообщили, что в аварии обошлось без пострадавших.

Собственником Ferrari числится полная тезка бывшей жены экс-депутата Романа Галагаева, которая работала его помощницей, а страхователем иномарки — полный тезка самого бизнесмена, говорится в публикации. Отец Галагаева несколько лет входит в число 500 самых богатых людей России и считается самым богатым ярославцем.