В результате ДТП в Свердловской области погиб один человек, ещё девять пострадали
В результате дорожно-транспортного происшествия в Свердловской области погиб один человек, ещё девять пострадали, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.
«В дорожно-транспортном происшествии пострадали девять человек, из них один умер при госпитализации», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, троих пострадавших госпитализировали, остальным оказали медицинскую помощь на месте аварии.
Ранее стало известно, что пять человек пострадали и один мужчина погиб в результате ДТП в Омске.