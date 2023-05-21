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В результате ДТП в Свердловской области погиб один человек, ещё девять пострадали

В результате дорожно-транспортного происшествия в Свердловской области погиб один человек, ещё девять пострадали, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

В результате ДТП в Свердловской области погиб один человек, ещё девять пострадали
© РИА Новости

«В дорожно-транспортном происшествии пострадали девять человек, из них один умер при госпитализации», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, троих пострадавших госпитализировали, остальным оказали медицинскую помощь на месте аварии.

Ранее стало известно, что пять человек пострадали и один мужчина погиб в результате ДТП в Омске.

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