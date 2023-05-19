Россиянин сбил двух детей на нерегулируемом пешеходном переходе

"По предварительным данным, 19 мая около 19:55 по Солнечному бульвару водитель Toyota Camry, двигаясь в сторону улицы Ленинского Комсомола, совершил наезд на двух детей 8 и 12 лет, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении.