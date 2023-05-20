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Смертельное ДТП в Самаре: грудной ребенок и женщина в реанимации

В Самаре столкнулись два автомобиля.

Смертельное ДТП в Самаре: Грудной ребенок и женщина оказались в реанимации
© ТАСС

Как сообщает РЕН ТВ, на Южном шоссе столкнулись "Лада Калина" и Mitsubishi. Больше всего пострадали те, кто находился в отечественном автомобиле: водитель погиб, а женщина и грудной ребенок 2021 года рождения оказались в реанимации.

Водитель иномарки тоже пострадал и отправился в больницу.

Причины столкновения выясняются.

Ранее "Свободная пресса" писала, что в результате массового ДТП со смертельным исходом на участке автотрассы «Дон» в Ростовской области перекрыто движение.

Пассажир грузовика Iveco и водитель автомобиля «ВАЗ 2107» были госпитализированы с различными травмами. Водитель «ГАЗели» скончался на месте ДТП.

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