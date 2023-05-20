Смертельное ДТП в Самаре: Грудной ребенок и женщина оказались в реанимации

Как сообщает РЕН ТВ, на Южном шоссе столкнулись "Лада Калина" и Mitsubishi. Больше всего пострадали те, кто находился в отечественном автомобиле: водитель погиб, а женщина и грудной ребенок 2021 года рождения оказались в реанимации.