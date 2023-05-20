Смертельное ДТП в Самаре: Грудной ребенок и женщина оказались в реанимации

Смертельное ДТП в Самаре: грудной ребенок и женщина в реанимации
В Самаре столкнулись два автомобиля.
Как сообщает РЕН ТВ, на Южном шоссе столкнулись "Лада Калина" и Mitsubishi. Больше всего пострадали те, кто находился в отечественном автомобиле: водитель погиб, а женщина и грудной ребенок 2021 года рождения оказались в реанимации.
Водитель иномарки тоже пострадал и отправился в больницу.
Причины столкновения выясняются.
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