Прокуратура показала запись ДТП с грузовиком и мотоциклом на МКАД
Водитель автомобиля ГАЗ врезался в мотоцикл на 87-м километре МКАД, сообщает прокуратура Москвы, которая опубликовала запись ДТП.
Инцидент произошел утром 20 мая. На записи видно, как грузовик перестраивается в крайнюю левую полосу и сталкивается с мотоциклом, который отлетает в барьер. Мотоциклист упал на проезжую часть, водителям других автомобилей удалось вовремя остановиться и не наехать на него.
Прокуратура Северо-Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств ДТП. Водитель мотоцикла госпитализирован.
Ранее сообщалось, что в Туле водитель попал под колеса собственного автомобиля.