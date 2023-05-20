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Прокуратура показала запись ДТП с грузовиком и мотоциклом на МКАД

Водитель автомобиля ГАЗ врезался в мотоцикл на 87-м километре МКАД, сообщает прокуратура Москвы, которая опубликовала запись ДТП.

Инцидент произошел утром 20 мая. На записи видно, как грузовик перестраивается в крайнюю левую полосу и сталкивается с мотоциклом, который отлетает в барьер. Мотоциклист упал на проезжую часть, водителям других автомобилей удалось вовремя остановиться и не наехать на него.

Прокуратура Северо-Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств ДТП. Водитель мотоцикла госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в Туле водитель попал под колеса собственного автомобиля.

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