Инцидент произошел утром 20 мая. На записи видно, как грузовик перестраивается в крайнюю левую полосу и сталкивается с мотоциклом, который отлетает в барьер. Мотоциклист упал на проезжую часть, водителям других автомобилей удалось вовремя остановиться и не наехать на него.