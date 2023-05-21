В Брянской области пострадавших в ДТП пришлось вырезать из машин

«По прибытии подразделений к месту установлено, что произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. В результате ДТП есть пострадавшие. Личным составом пожарно-спасательных подразделений проводилась работа по деблокированию пострадавших», — отмечается в сообщении ведомства.