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В Брянской области пострадавших в ДТП пришлось вырезать из машин

В Брянской области на трассе Р-120 в Карачевском районе произошло ДТП между грузовым и легковым автомобилями, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

«По прибытии подразделений к месту установлено, что произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. В результате ДТП есть пострадавшие. Личным составом пожарно-спасательных подразделений проводилась работа по деблокированию пострадавших», — отмечается в сообщении ведомства.

Об их количестве и состоянии не сообщается. На видео с последствиями ДТП видно, что у обоих автомобилей сильно повреждена передняя часть.

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