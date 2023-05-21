На свердловской трассе девять машин столкнулись из-за дыма от пожаров

В Свердловской области из-за плохой видимости, вызванной лесными пожарами, столкнулись девять автомобилей. Один человек погиб, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

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Авария произошла недалеко от Невьянска на 76-м километре Серовского тракта. В результате столкновения погиб один человек - он умер при госпитализации. Еще восемь пострадали - пятерым из них помощь оказали на месте, троих увезли в Невьянскую ЦРБ с травмами головы и конечностей.

Как отметили в полиции, причиной аварии стало несоблюдение скоростного режима и дистанции в условиях плохой видимости из-за дыма от пожаров. ГИБДД рекомендует временно воздержаться от поездок по задымленным автодорогам. Если же поездку не отменить и не перенести, следует двигаться с включенным ближним светом, габаритами, передними и задними противотуманными фарами. И быть очень внимательными.