На свердловской трассе девять машин столкнулись из-за дыма от пожаров
В Свердловской области из-за плохой видимости, вызванной лесными пожарами, столкнулись девять автомобилей. Один человек погиб, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.
Авария произошла недалеко от Невьянска на 76-м километре Серовского тракта. В результате столкновения погиб один человек - он умер при госпитализации. Еще восемь пострадали - пятерым из них помощь оказали на месте, троих увезли в Невьянскую ЦРБ с травмами головы и конечностей.
Как отметили в полиции, причиной аварии стало несоблюдение скоростного режима и дистанции в условиях плохой видимости из-за дыма от пожаров. ГИБДД рекомендует временно воздержаться от поездок по задымленным автодорогам. Если же поездку не отменить и не перенести, следует двигаться с включенным ближним светом, габаритами, передними и задними противотуманными фарами. И быть очень внимательными.
Напомним, Средний Урал уже несколько недель тонет в дыму и гари. Нынешний день не стал исключением. Как сообщает региональное управление МЧС России, на территории субъекта продолжают действовать 32 пожара, из которых 12 удалось локализовать. Огонь продолжает буйствовать в районе Березовского, Махнево и Режа. Там выставлены машины ГИБДД. Работу пожарным осложняет высокая температура, и она, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни достигнет +28 градусов.