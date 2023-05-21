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В ДТП в Дагестане погиб один человек

Легковой автомобиль столкнулся с автобусом, в котором находились 22 человек, на федеральной трассе в Дагестане. В результате аварии погиб водитель легковушки, сообщили в региональном МВД.

В ДТП в Дагестане погиб один человек
© ТАСС

"21 мая 2023 года, приблизительно в 18:40 на 8-м км автодороги Кочубей - Минеральные Воды 35-летний житель Унцукульского района, управляя автомобилем марки Lada Priora выехал на встречную полосу и допустил столкновение с пассажирским автобусом марки "Неоплан" под управлением 61-летнего жителя города Кизляр, в котором на момент ДТП было 22 пассажира, в том числе и один ребенок",- говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель автомобиля Lada Priora от полученных травм погиб на месте. Пассажиры общественного транспорта не пострадали и продолжат дальнейшее следование на другом автобусе.

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