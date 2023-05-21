Наезд Toyota на пешеходов у перехода в Хабаровске попал на видео

В Хабаровске водитель автомобиля Toyota Prius не справился с управлением и въехал в толпу людей, которые стояли на тротуаре у пешеходного перехода. Об этом сообщается в Telegram-канале краевой прокуратуры.

"Около 19.00 часов 21 мая на перекрестке улиц Радищева – Морозова Павла Леонтьевича в г. Хабаровске водитель автомобиля "Тойота Приус" не справился с управлением и совершил наезд на стоящих на обочине пешеходов", - отмечается в сообщении ведомства.

В результате наезда погибла женщина, в которую врезался автомобиль. Она умерла в машине скорой помощи. На видеозаписи с камеры наблюдения, запечатлевшей момент инцидента, видно, что минивэн серебристого цвета попытался повернуть налево, оказавшись на пути темного Toyota Prius. Водитель Prius, двигаясь прямо, выехал с проезжей части, где стояли пешеходы, и после наезда остановился, наехав на дорожное ограждение.